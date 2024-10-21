Hindistan'dan Gazze'ye İnsani Koridor Çağrısı

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YENİ Hindistan, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarından etkilenenlerin insani yardıma erişebilmesi için insani koridorun açılması çağrısında bulundu.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Vikram Misri, Yeni Delhi'de gazetecilere Gazze'deki durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Misri, "Ciddi bir insanı durumun" yaşandığı Gazze'deki sivillerin insani yardıma erişebilmesi için insani koridorun açılması çağrısı yaptı.

Orta Doğu'daki çatışmalar konusundaki tutumlarının "tutarlı ve kararlı" olduğunu vurgulayan Misri, çözüm için diyalog ve diplomasinin önemine işaret etti.