Hindistan'dan Rus Ordusuna Kaybı - Son Dakika
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Hindistan'dan Rus Ordusuna Kaybı

Hindistan, Rus ordusunda 12 vatandaşının öldüğünü, 16'sının kayıp olduğunu duyurdu.

18.01.2025 19:49
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Hindistan Dışişleri Bakanlığı, 12 vatandaşının Rus silahlı kuvvetlerinde görev yaparken öldüğünü ve 16 vatandaşının da kayıp olarak listelendiğini bildirdi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, rutin basın toplantısında yaptığı açıklamada, Rus ordusunda toplamda 126 Hintlinin görev yaptığını bildirdi.

126 Hintlinin, 96'sının Rus yetkililer tarafından terhis edildiğini belirten Jaiswal, Rus ordusunda görev yapan 12 Hintlinin ise hayatını kaybettiğini aktardı.

Jaiswal, kalan 18 kişiden 16'sının akıbeti hakkında bilgi sahibi olunmadığını, Rus yetkililerin bu kişileri kayıp olarak sınıflandırdığını belirterek, "Kayıp Hint vatandaşlarının nerede olduğunu tespit etmek, kalanların erken bırakılması ve ülkelerine geri gönderilmesi için Rus yetkililerle temaslarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da savaşmak için gönderilen Kuzey Koreli askerler

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Rusya'nın Kursk bölgesindeki 14 ve 15 Aralık'taki çatışmalarda en az 30 Kuzey Koreli askerin öldüğü ve yaralandığı iddia edilmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de ülkesine karşı savaşan Kuzey Koreli askerlere ait olduğu belirtilen görüntü paylaşmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, Rusya'da hem ölü hem de yaralı Kuzey Koreli askerler olduğuna dair göstergeler bulunduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA

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