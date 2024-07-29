Hindistan Dışişleri Bakanı: Çin, Ladakh'taki Fiili Kontrol Hattına Saygı Göstermeli - Son Dakika
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Hindistan Dışişleri Bakanı: Çin, Ladakh'taki Fiili Kontrol Hattına Saygı Göstermeli

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Çin ile ilişkilerin gelişmesi için Pekin yönetiminin Ladakh bölgesindeki 'Fiili Kontrol Hattı'na (LAC) saygı göstermesi gerektiğini söyledi. Jaishankar, Çin'in sınır bölgelerine asker konuşlandırmasının ilişkilerin gerilmesine yol açtığını belirterek, Hindistan'ın Çin ile ilişkilerinin iyi olmadığını ifade etti. Jaishankar, bu durumu değiştirmek için Çin'in LAC ve geçmişte imzaladıkları anlaşmalara saygı duyması gerektiğini vurguladı. Çin ile Hindistan arasındaki sınır anlaşmazlığı, Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı nedeniyle egemenlik tartışmalarına yol açmaktadır.

29.07.2024 19:31
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YENİ Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Çin'le ilişkilerin gelişmesi için Pekin yönetiminin Ladakh bölgesindeki "Fiili Kontrol Hattı'na (LAC)" saygı göstermesi gerektiğini söyledi.

Jaishankar, Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD) toplantısına katılmak için gittiği Japonya'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kovid-19 salgını döneminde Çin'in sınır bölgelerine asker konuşlandırmasının ilişkilerin gerilmesine yol açtığını belirten Jaishankar, mevcut durumda da Hindistan'ın Çin ile ilişkilerinin "iyi olmadığını" ifade etti.

Jaishankar, komşu ülke olarak bunu değiştirmek istediklerini kaydederek, "Bu ancak (Çin'in) LAC ve geçmişte imzaladıkları anlaşmalara saygı duymaları halinde gerçekleşebilir." dedi.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında 25 Temmuz'da Laos'ta görüşen Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile Jaishankar, sınır sorunlarının ele alınması gerektiği konusunda mutabık kalmıştı.

Jaishankar, "Fiili Kontrol Hattına" ve taraflar arasında önceden imzalanmış sınır anlaşmalara uyulması çağrısında bulunmuştu.

Çin-Hindistan sınır anlaşmazlığı

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken Yeni Delhi, Aksay-Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, 1962'de iki ülke arasında savaşa sebep olan sınır ihtilafını uzun yıllardır çözemedi. Bu nedenle sınırda zaman zaman gerginlik tırmanıyor. Sınırın batısında Ladakh bölgesindeki Galvan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Hint ile Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Çin de çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Kaynak: AA

Hindistan, Pekin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan Dışişleri Bakanı: Çin, Ladakh'taki Fiili Kontrol Hattına Saygı Göstermeli - Son Dakika

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