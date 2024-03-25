Hindistan Dışişleri Bakanı Singapur'da İkili İlişkileri ve Küresel Konuları Görüştü

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Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Singapur ziyaretinde bakanlarla ikili ilişkileri ve küresel konuları görüştü.

Jaishankar, sosyal medya platformu X'te Singapur ziyaretine ilişkin paylaşımlar yaptı.

Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile ikili işbirliğinde gelişmeleri ele aldıklarını belirten Jaishankar, görüşmede Hint-Pasifik ve Orta Doğu'daki durumu da değerlendirdiklerini ifade etti.

Jaishankar, Singapur Ulusal Güvenlik Bakanı Teo Chee Hean ile bölgesel ve küresel konuları görüştüklerini aktardı.

Singapur Ticaret ve Endüstri Bakanı Gan Kim Yong ile de bir araya gelen Jaishankar, ticaret, yarı iletken, uzay, yeşil enerji, tedarik zincirleri ve savunma gibi konuları ele aldıkları bilgisini paylaştı.

Jaishankar'ın Singapur ziyaretinin ardından 27 Mart'a kadar Filipinler ve Malezya'yı da ziyaret etmesi bekleniyor.