Hindistan Dışişleri Bakanı: Uluslararası Toplum Terörle Mücadeleye Öncelik Vermeli

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Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinde uluslararası toplumun terörle mücadele konusuna öncelik vermesi gerektiğini belirtti.

Bakan Jaishankar, Kazakistan'ın başkenti Astana'da "Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24. Devlet Başkanları Zirvesi"ne Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi temsilen katılarak mesajını okudu.

Jaishankar, terörle mücadelenin uluslararası toplumca öncelik verilmesi gereken bir konu olduğunu vurgularken, iklim değişikliği konusunda da adımlar atılması yönünde görüş bildirdi.

Terör faaliyetlerinin kontrol altına alınmaması halinde bölgesel ve küresel barış için önemli tehdit oluşabileceğini aktaran Jaishankar, uluslararası toplumun "teröristleri barındıran ve terörizmi hoş gören ülkeleri ifşa etmesi ve yalnızlaştırması" gerektiğini belirtti.

Jaishankar, iklim değişikliğinin de önemli bir sorun oluşturduğunu aktararak, "Alternatif yakıtlara geçiş, elektrikli araçların benimsenmesi ve iklime dirençli altyapı inşası gibi faaliyetlerle emisyonların azaltılması yönünde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Ekonomik gelişim konusuna da değinen Jaishankar, bu alandaki gelişimin ülkeler arasında sağlam bağlantı kurulması ile ulaşılabilir olduğuna dikkati çekerken, ülkelerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin bunun için elzem olduğunu kaydetti.

Jaishankar, 21. yüzyılın teknoloji yüzyılı olduğunu vurgularken, teknolojik gelişmelerin toplumların refahı için kullanılması gerektiğini belirtti.

Hindistan'ın yapay zeka alanında ulusal kapsamda strateji üreten ülkeler arasında olduğunu aktaran Jaishankar, "'Herkes için yapay zeka' konusunda kararlılığımız, ŞİÖ çerçevesinde yapay zeka işbirliğine ilişkin bir yol haritası üzerinde çalışmamıza da yansımıştır." diye konuştu.

Şanghay İşbirliği Örgütü

ŞİÖ'nün temeli, 1996'da eski Sovyet Cumhuriyetleri ile Çin sınırında istikrarın sağlanması amacıyla anlaşma imzalamak üzere ilk kez Çin'in Şanghay kentinde bir araya gelen Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan liderlerince "Şanghay Beşlisi" adıyla atıldı.

Özbekistan'ın da aralarında yer almasıyla 2001'de "Şanghay Beşlisi", Şanghay İşbirliği Örgütü olarak kuruldu. 2017'de Hindistan ve Pakistan, 2022'de İran örgüte dahil oldu.

Belarus, Moğolistan ve Afganistan'ın "gözlemci" olduğu ŞİÖ'de Türkiye, Azerbaycan, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar, Ermenistan, Kamboçya, Kuveyt, Maldivler, Myanmar, Nepal ve Sri Lanka da "diyalog ortağı" olarak bulunuyor.

Avrasya Kıtası'nın yüzde 61'ini kaplayan ve ana işbirliği konusu güvenlik olan ŞİÖ'nün temel hedefleri arasında üye ülkeler arasında karşılıklı güveni güçlendirme, bölgede barış, güvenlik ve istikrarın korunması amacıyla işbirliğini geliştirme, terörle ortak mücadele, ekonomik işbirliğini geliştirme, kültürel etkileşimi artırma yer alıyor.

ŞİÖ Genel Sekreterliği, Çin'in başkenti Pekin'de bulunurken, ŞİÖ Bölgesel Terörle Mücadele Kuruluşu da Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te faaliyet gösteriyor.