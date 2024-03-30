Hindistan Donanması, İran bandıralı balıkçı gemisini ve mürettebatını kurtardı - Son Dakika
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Hindistan Donanması, İran bandıralı balıkçı gemisini ve mürettebatını kurtardı

Hindistan Donanması, Umman Denizi'nde korsanlar tarafından ele geçirilen İran bandıralı balıkçı gemisini ve 23 Pakistan vatandaşı mürettebatı kurtardığını duyurdu. Donanmanın yaptığı açıklamada, kurtarma operasyonu ve kurtarılan gemiye ilişkin detaylar paylaşıldı. Operasyon sonucunda gemideki korsanlar teslim oldu ve mürettebat güvenli bir şekilde kurtarıldı. Balıkçı gemisi, donanmaya bağlı uzman ekipler tarafından temizlik ve kontrolden geçirilmek üzere güvenli bölgeye götürülüyor.

30.03.2024 10:15  Güncelleme: 10:17
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Hindistan Donanması, Umman Denizi'nde korsanlar tarafından ele geçirilen İran bandıralı balıkçı gemisini ve 23 Pakistan vatandaşı mürettebatı kurtardığını duyurdu.

Donanmanın, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, kurtarma operasyonu ve kurtarılan balıkçı gemisine ilişkin detaylara yer verildi.

Açıklamada, İran bandıralı "FV Al-Kambar" adlı geminin 9 silahlı korsan tarafından ele geçirilmesinin üzerine donanmanın kurtarma operasyonu kapsamında 2 gemiyi görevlendirdiği kaydedildi.

Yaklaşık 12 saat süren operasyonun ardından gemideki korsanların teslim olduğu belirtilen açıklamada, Pakistan vatandaşı 23 kişiden oluşan mürettebatın kurtarıldığı ifade edildi.

Açıklamada, balıkçı gemisinin, güvenli bölgeye götürülmek üzere donanmaya bağlı uzman ekiplerce yapılan kapsamlı temizlik ve kontrolden geçmekte olduğu bilgisi verildi.

Kaynak: AA

Umman Denizi, Hindistan, Pakistan, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan Donanması, İran bandıralı balıkçı gemisini ve mürettebatını kurtardı - Son Dakika

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