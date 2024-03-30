Hindistan Donanması, Umman Denizi'nde korsanlar tarafından ele geçirilen İran bandıralı balıkçı gemisini ve 23 Pakistan vatandaşı mürettebatı kurtardığını duyurdu.
Donanmanın, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, kurtarma operasyonu ve kurtarılan balıkçı gemisine ilişkin detaylara yer verildi.
Açıklamada, İran bandıralı "FV Al-Kambar" adlı geminin 9 silahlı korsan tarafından ele geçirilmesinin üzerine donanmanın kurtarma operasyonu kapsamında 2 gemiyi görevlendirdiği kaydedildi.
Yaklaşık 12 saat süren operasyonun ardından gemideki korsanların teslim olduğu belirtilen açıklamada, Pakistan vatandaşı 23 kişiden oluşan mürettebatın kurtarıldığı ifade edildi.
Açıklamada, balıkçı gemisinin, güvenli bölgeye götürülmek üzere donanmaya bağlı uzman ekiplerce yapılan kapsamlı temizlik ve kontrolden geçmekte olduğu bilgisi verildi.
Son Dakika › Güncel › Hindistan Donanması, İran bandıralı balıkçı gemisini ve mürettebatını kurtardı - Son Dakika
Düzce Üniversitesi Akçakoca Meslek Yüksekokulu, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından desteklenen Kariyer Planlama dersi kapsamında Denizcilik ve Taşıma Organizatörlüğünün Ülkemiz Dış Ticaretine Katkıları başlıklı bir seminer düzenledi. Seminerde, Uluslararası Satış Yöneticisi Ayberk Güngördü deniz taşımacılığı ve lojistik konularında bilgiler aktardı ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın başkanlığındaki 'Roman Dernekleriyle İstişare Toplantısı'na telefonla katılarak, 'Roman kardeşlerim kendilerini vatandaş yerine koymayanlara sandıklarda en güzel cevabı verecek. Gerek Edirne gerek Tekirdağ gerekse Kırklareli'nde böyle bir patlamanın olması o kibirli tiplere en güzel cevap olacaktır.' dedi.
Edirne Valisi Yunus Sezer, kentin tarımsal üretim verilerine göre çeltikte olduğu gibi ayçiçeği üretiminde de ilk sırada yer aldığını belirtti. Trakya topraklarının mümbit olması ve bilinçli tarım uygulamalarıyla Edirne'nin tarım potansiyelinin arttığı vurgulandı. Kentte gerçekleştirilen sulama projeleriyle tarımsal üretim hacminin daha da artacağı ifade edildi.
AK Parti Kocaeli Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın'ın seçim afişleri İzmir'e asıldı. Bayraklı'da bir reklam panosunda İzmir adayları arasında yer alan Büyükakın'ın afişinin üzerinde "Hayaldi gerçek oldu, Kartepe Teleferik hayırlı olsun" mesajı yer aldı.
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bulunan Hisar Camii'nde, vatandaşlar ve esnafların katkılarıyla çocuk iftarı düzenlendi. İftar programında, çocuklar Ramazan ayının bereketini yaşarken keyifli vakit geçirdi. Program, Kuran-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve dualarla devam etti ve teravih namazının ardından yapılan ikramlarla son buldu. Etkinlik, çocukların manevi duygularını güçlendirirken birlik ve beraberlik duygularını da pekiştirdi. Sultanhisarlılar, bu tür etkinliklerin toplumun her kesimine dokunarak güzelliklerin paylaşılmasına vesile olduğunu belirterek, gelecek yıllarda da benzer organizasyonların düzenlenmesini temenni etti.
31 Mart yerel seçimleri kapsamında adaylar çalışmalarını tamamladı. Aydın'da sahaya ilk inen isimlerin başında yer alan CHP'nin Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Galip Özel'in ilçenin kalkınması amacıyla başlattığı tarım, ticaret ve turizm ağırlıklı '3 T' formülü vatandaşlardan tam not aldı.
Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının ilk gününden itibaren hafta sonları da dahil olmak üzere aralıksız olarak iftar sonrası gıda denetimlerini sürdürüyor. 300'e yakın denetim gerçekleştiren ekipler, vatandaşların sağlıklı gıdaya kolay erişimini hedefleyen gece denetimlerine devam edeceklerini belirtti. Denetimlerde gıda işletmelerinin hijyen standartları ve ürün kalitesi inceleniyor. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, vatandaşların şüpheli durumlarda yetkililere bildirimde bulunmalarını ve toplumun iş birliği içinde olmasını önemli bir adım olarak vurguladı.
Çankaya Belediyesi, nisan ayında sanat merkezleri, sergiler, atölye çalışmaları, tiyatro ve konserlerle bahara merhaba diyor.
Sinop'ta yaşayan emekli vatandaşlar, emekli maaşlarının yetersiz olduğunu ve ekonomik olarak mutlu olmadıklarını ifade etti. Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il olan Sinop'ta yaşayan emekli vatandaşlar, maaşlarının artan yaşam maliyetlerini karşılamaya yetmediğini belirtti.
Çankaya Belediyesi, ilçede yaşamış ve topluma değer katmış yazar, şair ve sanatçıların adlarını, yaşadıkları binalara isim plaketlerini yerleştirerek ölümsüzleştiriyor. Son olarak dünyaca ünlü tiyatro yazarı Tuncer Cücenoğlu'nun ismi, Kurtuluş'ta yaşadığı eve asıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?