Hindistan Donanması, İran bandıralı balıkçı gemisini ve mürettebatını kurtardı

Aydın Sultanhisar'da Vatandaşlar ve Esnaflar Tarafından Çocuk İftarı Düzenlendi

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bulunan Hisar Camii'nde, vatandaşlar ve esnafların katkılarıyla çocuk iftarı düzenlendi. İftar programında, çocuklar Ramazan ayının bereketini yaşarken keyifli vakit geçirdi. Program, Kuran-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve dualarla devam etti ve teravih namazının ardından yapılan ikramlarla son buldu. Etkinlik, çocukların manevi duygularını güçlendirirken birlik ve beraberlik duygularını da pekiştirdi. Sultanhisarlılar, bu tür etkinliklerin toplumun her kesimine dokunarak güzelliklerin paylaşılmasına vesile olduğunu belirterek, gelecek yıllarda da benzer organizasyonların düzenlenmesini temenni etti.