Hindistan: Hasina'nın Açıklamaları ile İlgili Suçlama Yanlış - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hindistan: Hasina'nın Açıklamaları ile İlgili Suçlama Yanlış

Hindistan, eski Bangladeş Başbakanı Hasina'nın şiddet olaylarını tetiklediği iddialarını reddetti.

07.02.2025 22:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YENİ Hindistan, eski Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid'in Dakka'da "şiddet olaylarını tetikleyen" açıklamalarında rolünün olmadığını açıkladı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Bangladeş'in Yeni Delhi Yüksek Komiser Vekili Nural İslam'ı bakanlığa çağırdığı ve İslam'a Hasina'nın söz konusu açıklamasının "bireysel yapıldığının" iletildiğini açıkladı.

Açıklamada, "Bangladeş makamları tarafından yapılan açıklamaların Hindistan'ı olumsuz göstermeye devam etmesi ve bizi iç sorunlarından sorumlu tutması üzüntü vericidir." ifadesi yer aldı.

Ayrıca açıklamada, "Hindistan'ın Bangladeş ile olumlu, yapıcı ve karşılıklı yarar sağlayan bir ilişki arzuladığı iletildi." denildi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Randhir Jaiswal ise yaptığı açıklamada, Hasina'nın açıklamalarını Hindistan hükümetinin tutumuyla bağdaştırmanın ikili ilişkilere olumlu katkı sağlamayacağını vurguladı.

Hasina'nın, Hindistan'da canlı yayında yaptığı konuşmada Avami Ligi partisinin ülkedeki desteğini artırmak için protestolar düzenleneceğini ilan etmesi üzerine Hasina ve partisi Avam Ligi karşıtı geniş çaplı gösteriler düzenlenmişti.

Gösteriler kapsamında, Bangladeş'in kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Bangabandhu Şeyh Muciburrahman'ın ülkenin Pakistan'dan ayrılarak bağımsızlık ilan ettiğini duyurduğu, Hasina'nın Khulna kentindeki evi buldozerlerle yıkılmıştı.

Bangladeş ise Hasina'nın açıklamalarının ardından Hindistan'a protesto notası göndermişti.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından Temmuz 2024'te öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösteriler sırasında meydana gelen şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi de gözaltına alınmıştı.

Şiddet olaylarının artarak devam ettiği sırada dönemin Başbakanı Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Bangladeş'te 15 Ağustos 2024'te eski Başbakan Hasina'nın da aralarında bulunduğu üst düzey 10 yetkili hakkında, gösteriler sırasında "soykırım ve insanlığa karşı suç" işlendiği iddiasıyla soruşturma başlatılmış ve Hasina hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Bangladeş, Hindistan, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan: Hasina'nın Açıklamaları ile İlgili Suçlama Yanlış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
23:08 Narin’in babasından Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz
21:16 Trump, Gazze’yi gasbetme planının detaylarını anlattı Trump, Gazze'yi gasbetme planının detaylarını anlattı
20:19 İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump’a da göster İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster
19:53 Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun
09:30 Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı
09:24 ABD’de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü ABD'de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü
09:19 Fatih Terim’in takımından gol yağmuru Fatih Terim'in takımından gol yağmuru
09:03 İki maçta 12 gol Barcelona, Valencia’yı paramparça etti İki maçta 12 gol! Barcelona, Valencia'yı paramparça etti
09:02 Bahçeli’den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor
08:52 Yasmin Erbil’den Survivor’daki sevgilisi Yiğit Poyraz’a kalpli destek Yasmin Erbil'den Survivor'daki sevgilisi Yiğit Poyraz'a kalpli destek
08:30 Galatasaray’dan gece yarısı bombası İşte maliyeti Galatasaray'dan gece yarısı bombası! İşte maliyeti
08:29 ABD, İsrail’in 25 yıldır istediği “Bombaların Anası“nı sonunda teslim ediyor ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği "Bombaların Anası"nı sonunda teslim ediyor
08:12 Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı
08:09 Tesla almak hayal oldu Büyük zam geldi Tesla almak hayal oldu! Büyük zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 01:34:05. #1.12#
SON DAKİKA: Hindistan: Hasina'nın Açıklamaları ile İlgili Suçlama Yanlış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.