Hindistan: Hasina'nın Açıklamaları ile İlgili Suçlama Yanlış

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YENİ Hindistan, eski Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid'in Dakka'da "şiddet olaylarını tetikleyen" açıklamalarında rolünün olmadığını açıkladı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Bangladeş'in Yeni Delhi Yüksek Komiser Vekili Nural İslam'ı bakanlığa çağırdığı ve İslam'a Hasina'nın söz konusu açıklamasının "bireysel yapıldığının" iletildiğini açıkladı.

Açıklamada, "Bangladeş makamları tarafından yapılan açıklamaların Hindistan'ı olumsuz göstermeye devam etmesi ve bizi iç sorunlarından sorumlu tutması üzüntü vericidir." ifadesi yer aldı.

Ayrıca açıklamada, "Hindistan'ın Bangladeş ile olumlu, yapıcı ve karşılıklı yarar sağlayan bir ilişki arzuladığı iletildi." denildi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Randhir Jaiswal ise yaptığı açıklamada, Hasina'nın açıklamalarını Hindistan hükümetinin tutumuyla bağdaştırmanın ikili ilişkilere olumlu katkı sağlamayacağını vurguladı.

Hasina'nın, Hindistan'da canlı yayında yaptığı konuşmada Avami Ligi partisinin ülkedeki desteğini artırmak için protestolar düzenleneceğini ilan etmesi üzerine Hasina ve partisi Avam Ligi karşıtı geniş çaplı gösteriler düzenlenmişti.

Gösteriler kapsamında, Bangladeş'in kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Bangabandhu Şeyh Muciburrahman'ın ülkenin Pakistan'dan ayrılarak bağımsızlık ilan ettiğini duyurduğu, Hasina'nın Khulna kentindeki evi buldozerlerle yıkılmıştı.

Bangladeş ise Hasina'nın açıklamalarının ardından Hindistan'a protesto notası göndermişti.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından Temmuz 2024'te öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösteriler sırasında meydana gelen şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi de gözaltına alınmıştı.

Şiddet olaylarının artarak devam ettiği sırada dönemin Başbakanı Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Bangladeş'te 15 Ağustos 2024'te eski Başbakan Hasina'nın da aralarında bulunduğu üst düzey 10 yetkili hakkında, gösteriler sırasında "soykırım ve insanlığa karşı suç" işlendiği iddiasıyla soruşturma başlatılmış ve Hasina hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı.