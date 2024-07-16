Hindistan'ın Cammu Keşmir'de çıkan çatışmada 4 asker hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hindistan'ın Cammu Keşmir'de çıkan çatışmada 4 asker hayatını kaybetti

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'de direnişçilerle çıkan çatışmada, aralarında 1 yüzbaşının bulunduğu 4 askerin hayatını kaybettiği bildirildi. Güvenlik güçleri, direnişçileri kovalarken zorlu arazi koşullarında çatışma yaşandı. Hindistan ordusu, çatışmada 4 askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Keşmir sorunu ise Hindistan ve Pakistan arasında uzun süredir devam eden bir anlaşmazlık konusu olmuştur.

16.07.2024 11:55
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Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'de direnişçilerle çıkan çatışmada, aralarında 1 yüzbaşının bulunduğu 4 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

India Today gazetesinin haberine göre, güvenlik yetkilileri, Cammu Keşmir'in Doda bölgesinde direnişçilerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını açıkladı.

Yetkililer, "arama" operasyonu yürüten güvenlik güçlerinin, zorlu arazi koşullarında direnişçileri kovaladığını aktardı.

Saatler süren kovalamanın ardından ormanlık arazide bir çatışma daha çıktığını belirtilen yetkililer, orada 4 askerin yaralandığını belirtti.

Hindistan ordusundan yapılan açıklamada, çıkan çatışmada aralarında 1 yüzbaşının da bulunduğu 4 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Açıklamada, Hindistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Upendra Dwivedi'nin ölen askerler için en içten taziyelerini ilettiği belirtildi.

Cammu Keşmir'in Kathua bölgesine bağlı Machedi kırsalında 9 Temmuz'da Hint askerlerini taşıyan araca direnişçiler tarafından el bombası ve otomatik silahlarla saldırı düzenlenmiş, direnişçilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 5 Hint askeri ve 6 direnişçi ölmüştü.

Tarihi Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercih yapma zorunluluğuyla karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Müslüman Keşmir halkı karara karşı çıktı.

Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın idaresinde kaldı.

Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Öte yandan Hindistan, 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış ve bölgeyi doğrudan merkezi hükümete bağlı "Cammu Keşmir" ve "Ladakh" olmak üzere iki "Birlik Toprağı"na bölmüştü.

Pakistan da kendisine bağlı Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü vermişti.

Kaynak: AA

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