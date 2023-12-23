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Hindistan'ın Gujarat eyaletinde dron saldırısı sonucu gemide yangın çıktı - Son Dakika
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Hindistan'ın Gujarat eyaletinde dron saldırısı sonucu gemide yangın çıktı

Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletine bağlı Veraval kenti açıklarında ticari bir gemi, dron tarafından hedef alınmasının ardından yangın çıktı. Saldırının ardından patlama meydana gelen gemide yangın söndürüldü ve herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Hindistan\'ın Gujarat eyaletinde dron saldırısı sonucu gemide yangın çıktı
23.12.2023 - 17:19,
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YENİ Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletine bağlı Veraval kenti açıklarında ticari bir gemide, dron tarafından hedef alınmasının ardından yangın çıktığı bildirildi.

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları tarafından (UKMTO) yapılan açıklamada, Umman denizi kıyısında yer alan Veraval kentinin 370 kilometre güneybatısı açıklarında bir geminin dron saldırısına uğradığına aktarıldı.

Saldırının ardından patlama meydana gelen gemide yangın çıktığı belirtilen açıklamada, yangının söndürüldüğü ve olayda herhangi bir can kaybı olmadığı ifade edildi.

Hindistan Deniz Kuvvetleri, konuya dair henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

Kaynak: AA
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