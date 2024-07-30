Hindistan'ın Kerala eyaletinde toprak kaymaları: 93 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hindistan'ın Kerala eyaletinde toprak kaymaları: 93 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında 93 kişi hayatını kaybetti. Kerala eyalet yetkilileri, Wayanad bölgesinde meydana gelen toprak kaymalarında onlarca kişinin toprak altında kaldığından şüphelendiklerini bildirdi. Arama kurtarma çalışmaları ve tahliye işlemleri devam ederken, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, afetzedelere destek vereceklerini belirtti. Toprak kaymaları sonucunda altyapı ve yollar ciddi hasar gördü, birçok ev yıkıldı ve ana köprü çöktü.

30.07.2024 22:39
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ANKARA (AA) Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında 93 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Kerala eyalet yetkilileri, Wayanad bölgesindeki sağanağın ardından meydana gelen birden fazla toprak kaymasında onlarca kişinin toprak altında kaldığından şüphelendiklerini bildirdi.

Toprak kaymalarında 93 kişinin yaşamını yitirdiğinin belirlendiğini aktaran yetkililer, arama kurtarma çalışmaları ve tahliye işlemlerinin devam ettiğini kaydetti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X hesabından, "Dualarım yaralılar ve sevdiklerini kaybeden herkesle." paylaşımında bulundu.

Kerala Eyaleti Başbakanı Pinarayi Vijayan ile iletişime geçtiğini belirten Modi, afetle ilgili "mümkün olan her türlü yardım" konusunda destek vereceklerini kaydetti.

Altyapı ciddi hasar gördü

Ulusal Afet Müdahale Gücünden (NDRF) yapılan açıklamada, yerel gönüllülerle yürütülen arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak üzere Hindistan ordusundan bir ekip ve helikopterlerin görevlendirildiği belirtildi.

Toprak kaymalarının altyapı ve yollarda ciddi hasar bıraktığı kaydedilen açıklamada, afetten etkilenen Chooralmala köyündeki 200 evin yıkıldığı aktarıldı.

Açıklamada, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının yavaşladığı, çok sayıda bölge sakininin güvenli yerlere tahliye edildiği bildirildi.

Eyalet yetkilileri, afet nedeniyle bölgedeki ana köprünün yıkıldığını ve geçici bir köprü inşa etmek üzere ordunun devreye sokulduğunu kaydetti.

Yetkililer, 116 yaralının tedavi için yakınlardaki hastanelere sevk edildiğini aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hindistan'ın Kerala eyaletinde toprak kaymaları: 93 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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