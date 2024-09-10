Manipur'da Sokağa Çıkma Yasağı ve Şiddet Olayları

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Hindistan'ın Manipur eyaletinde, Kuki ve Meitei toplulukları arasında çıkan şiddet olayları ve ardından düzenlenen protestolar nedeniyle üç bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, aralarında öğrenci ve kadınların da bulunduğu göstericiler, şiddet olaylarının ardından eyaletin başkenti Imphal'de yürüyüş düzenledi.

Yürüyüş sırasında göstericilerle polis arasında arbede çıktı ve kolluk kuvvetleri, göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahalede bulundu.

Manipur eyaleti yetkilileri, yaptıkları açıklamada, Imphal West, Imphal East ve Thoubal bölgelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Yetkililer ayrıca "nefret içerikli görüntülerin yayılmasının önlenmesi" için internet erişiminin engellendiğini açıkladı.

Kuki topluluğu mensuplarının 6 Eylül'de yaptığı roket saldırısında, Moirang bölgesinde bir kişi yaşamını yitirmişti.

Manipur polisi, 7 Eylül'de eyaletin Jiribam bölgesinde Kuki topluluğu mensubu saldırganların, Meitei topluluğundan bir kişiyi öldürmesi sonucu taraflar arasında silahlı çatışma çıktığını duyurmuştu.

Polis, çatışmada, şiddet olaylarında toplam 8 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Imphal kenti Polis Genel Müfettişi K Kabib, "Bu sabah Kuki militanları, Jiribam'da bir köye saldırarak yaşlı bir vatandaşı öldürdü. Militanlar ateş açmaya devam etti ve kaçtı. Köydeki bazı gönüllüler karşılık verdi ve Jiribam polisi bölgeye ulaştığında onlara da ateş açıldı." ifadesini kullandı.

Manipur'daki şiddet olayları

Eyalet nüfusunun yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğunun, "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilmediği gerekçesiyle başlattığı gösterilerde, diğer bazı etnik grupların buna karşı çıkması nedeniyle 3 Mayıs 2023'ten itibaren şiddet olayları yaşanmaya başlamıştı.

Askere 4 Mayıs'ta "Vur" emrinin verildiği eyalette, şiddet olayları yüzünden ölü sayısı 182'ye çıkarken, 60 binden fazla kişi yerinden edildi.