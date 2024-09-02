Hindistan'ın Manipur eyaletinde saldırı: 2 sivil öldü, 2'si polis 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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Hindistan'ın Manipur eyaletinde saldırı: 2 sivil öldü, 2'si polis 9 kişi yaralandı

Hindistan'ın Manipur eyaletinde keskin nişancı tüfeği ve dron ile düzenlenen saldırıda, 2 sivil hayatını kaybetti, 2'si polis 9 kişi yaralandı. Saldırıda insansız hava araçlarının kullanılması güvenlik güçleri ve sivillere yönelik tehdidi artırdı.

02.09.2024 03:17
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Hindistan'ın Manipur eyaletinde keskin nişancı tüfeği ve dron ile düzenlenen saldırıda, 2 sivil hayatını kaybetti, 2'si polis 9 kişi yaralandı.

NDTV televizyonunun haberine göre, şiddet olaylarının devam ettiği eyaletin başkenti Imphal'in batısındaki Koutruk kasabasında Kuki etnik grubuna mensup olduğu iddia edilen saldırganlar, keskin nişancı tüfeği ve dron ile bombalı saldırı düzenledi.

Saldırıda, 2 sivil yaşamını yitirdi, 2'si polis 9 kişi yaralandı.

Güvenlik kaynakları, Manipur'daki şiddet olaylarında insansız hava araçlarının bombalı saldırılarda ilk defa kullanıldığını, bu durumun bölgedeki güvenlik güçleri ve sivillere yönelik tehdidi daha önce görülmemiş seviyelere çıkardığını vurguladı.

Öte yandan, sosyal medyada Meitei ve Kuki topluluğu üyeleri, saldırı sebebiyle karşılıklı olarak birbirlerini sorumlu tuttu.

Manipur'daki şiddet olayları

Eyalet nüfusunun yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğunun, "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilmediği gerekçesiyle başlattığı gösterilerde, diğer bazı etnik grupların buna karşı çıkması nedeniyle 3 Mayıs 2023'ten itibaren şiddet olayları yaşanmaya başlamıştı.

Askere 4 Mayıs'ta "Vur" emrinin verildiği eyalette şiddet olayları yüzünden ölü sayısı 220'yi geçmiş, 60 binden fazla kişi yerinden edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hindistan'ın Manipur eyaletinde saldırı: 2 sivil öldü, 2'si polis 9 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'ın Manipur eyaletinde saldırı: 2 sivil öldü, 2'si polis 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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