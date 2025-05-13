Hindistan'ın Saldırısında 40 Sivil Öldü

İSLAMABAD, 13 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'ın geçtiğimiz hafta Pakistan'ın çeşitli noktalarına düzenlediği füze saldırılarında 15'i çocuk, 7'si kadın olmak üzere en az 40 sivil hayatını kaybederken, 121 kişi de yaralandı.

Pakistan ordusunun Halkla İlişkiler Birimi tarafından salı günü yapılan açıklamada, Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin 11 mensubunun ülkeyi savunurken hayatını kaybettiği, 78 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada hayatını kaybedenlerin 6'sının Kara Kuvvetleri, 5'ninse Hava Kuvvetleri mensubu olduğu da ifade edildi.