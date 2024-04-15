Hindistan, İran ve İsrail ile Bölgesel Gerilimi Ele Aldı

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Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve İsrailli mevkidaşı Yisrael Katz ile ayrı ayrı yaptığı telefon görüşmelerinde "bölgesel gerilimi" ele aldı.

Jaishankar, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Abdullahiyan ve Katz ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

Abdullahiyan ile yaptığı görüşmede bölgedeki mevcut durumu ele aldığını ifade eden Jaishankar, İran'ı itidalli davranmaya ve diplomasiye davet ettiğini kaydetti.

Jaishankar, görüşmede İran'ın el koyduğu Portekiz bandıralı "MSC Aries" adlı gemi ve mürettebatının serbest bırakılması çağrısı yaptığını belirtti.

Jaishankar, Katz ile yaptığı telefon görüşmesinde de bölgede yaşanan gelişmelerden duydukları endişeyi dile getirdiğini aktardı.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuş, İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini duyurmuştu.