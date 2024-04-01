Hindistan, Kamboçya'da sanal dolandırıcılığa zorlanan 250 vatandaşını kurtardı

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Hindistan, Kamboçya'da sanal dolandırıcılığa zorlanan 250 vatandaşını kurtardığını duyurdu.

BBC'de yer alan habere göre, iş vaadiyle Kamboçya'ya giden Hindistan vatandaşları, yasa dışı sanal işlerde çalıştırılmaya zorlandı.

Hindistan'ın Phnom Penh Büyükelçiliği, geçen hafta 130 Hint vatandaşının kendi iradeleri dışında Kamboçya'da tutulduklarına dair şikayet aldı.

Söz konusu şikayet sonrası Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Kamboçya'da sanal dolandırıcılığa zorlanan 250 vatandaşını kurtardığını açıkladı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) 2023'te yayımladığı rapora göre, Myanmar'da 120 bin, Kamboçya'da ise 100 bin kişi sanal dolandırıcılık faaliyetlerinde zorla çalıştırılıyor.

Kamboçya'da sanal dolandırıcılık faaliyetlerinde zorla çalıştırılan Hindistan vatandaşlarının sayısı 5 binin üzerinde. Bu kişiler, güvenlik personeli gibi davranarak Hindistan'daki halkı dolandırmaya zorlanıyor.

Indian Express gazetesi, Hindistan'da mağdurların son 6 ayda 59 milyon dolar (1 milyar 914 milyon 143 bin lira) dolandırıldığını aktardı.

Dayak ve işkence

Kamboçya'da kurtarılan Hindistanlılardan Stephan, yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Mangaluru şehrinde bir kişiden veri girişi işi teklifini alarak Kamboçya'ya gittiğini ifade ederek, "Kamboçya'ya ulaştığımda sahte sosyal medya hesapları açmam ve kadın fotoğrafları kullanarak insanlarla iletişime geçmem istendi." dedi.

İnsan kaçakçıları ve sanal dolandırıcılar iş teklifi vaadiyle binlerce kişiyi Kamboçya, Myanmar ve Tayland'a seyahat etmesi için kandırıyor.

Söz konusu ülkelere iş vaadiyle giden bu kişiler, "dolandırıcılık fabrikaları" olarak bilinen sanal dolandırıcılık merkezlerinde çalışmaya zorlanıyor.

Bazı kurbanlar, dövüldüklerini ve işkenceye uğradıklarını kaydetti.