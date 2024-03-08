Hindistan, Myanmar\'dan gelen grupları sınır dışı etti

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YENİ Hindistan, Myanmar'daki askeri yönetim ile cunta karşıtı silahlı gruplar arasındaki çatışmalardan kaçarak ülkeye yasa dışı yollardan giren gruplardan ilkini sınır dışı etti.

Hindistan'ın Manipur eyaleti Başbakanı Nongthombam Biren Singh, X sosyal medya hesabında açıklamalarda bulundu.

Singh, "Hindistan'a yasa dışı yollardan giren Myanmar vatandaşlarının ilk bölümü bugün sınır dışı edildi." ifadesini kullandı.

Singh, ayrıca, Hindistan'ın 1951 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Sözleşmesi'nin tarafı olmamasına karşın "Myanmar'daki krizden kaçanlara insani gerekçelerle düzenli bir şekilde barınak ve yardım sağlandığına" işaret etti.

Bangladeş de 16 Şubat'ta 330 Myanmar vatandaşını ülkelerine geri göndermişti.

Öte yandan, Hindistan, Myanmar'daki çatışmalar nedeniyle ülkeye yönelen göç dalgasını engellemek için Myanmar sınırını tel örgüyle çevirme kararı almıştı.

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah ise iki ülke arasındaki vatandaşlarının vizesiz sınırı geçmesini sağlayan anlaşmanın da askıya alınmasını önermişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar'da 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından ordu, 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.

Ordu yönetimine karşı demokrasi taraftarları, ülkede gösteriler düzenlemeye başlamış, ordunun göstericiler üzerine ateş açması sonucu onlarca kişinin tutuklanmış, yaralanmış veya hayatını kaybetmişti.

Myanmar'da silahlı gruplar, orduya karşı saldırı başlatmıştı

"Üç Kardeşler İttifakı" adı altında bir araya gelen Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusundan silahlı gruplar, 27 Ekim 2023'te Çin sınırına yakın, kuzeydeki Shan eyaletinden Myanmar ordusuna karşı saldırılar başlatmıştı.

Güneye doğru ilerleyen silahlı gruplar, Hindistan sınırında yer alan Chin eyaletindeki Rathedaung kasabasında bir karakol ile Myanmar ordusuna ait askeri kampı ele geçirmişti.

Budist Arakan Ordusunun, Hindistan sınırında bulunan Chin eyaletindeki Paletwa kasabasının kontrolünü ele geçirdiği de öne sürülmüştü.