Hindistan Seçimlerinde BJP Ön Planda

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Hindistan'daki eyalet parlamento seçimlerinde Maharashtra'da Başbakan Narendra Modi'nin partisi; Jharkhand'da ise muhalefet önde götürüyor.

Associated Press (AP) ajansının Hindistan Seçim Kurulu verilerine dayandırdığı haberine göre, Modi'nin partisi Bharatiya Janata Partisi (BJP) öncülüğünde kurulan ittifak, Maharashtra eyaletinde ezici bir zafere yakın görünüyor.

BJP öncülüğündeki ittifak, eyalette şimdiye kadar toplamda 288 sandalyeden 215'ini elde etti.

Muhalefetteki Kongre Partisi ve müttefikleri ise Jharkhand eyaletinde 81 sandalyenin 47'sini aldı.

Oy sayımına ilişkin net sonuçların yakında açıklanması bekleniyor.

Ülkenin finans ve eğlence başkenti kabul edilen Mumbai'nin de yer aldığı Maharashtra, BJP, doğal zengin kaynaklarıyla tanınan Jharkhand eyaleti ise muhalefet tarafından yönetiliyor.