Hindistan, vatandaşlarının Rus ordusunda iş vaadiyle kandırıldığını iddia etti - Son Dakika
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Hindistan, vatandaşlarının Rus ordusunda iş vaadiyle kandırıldığını iddia etti

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Rus ordusunda iş vaadiyle kandırılarak Rusya'ya götürülen vatandaşlarının iadesi için Moskova yönetimiyle görüşmeler yaptıklarını açıkladı. Hindistan Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI) ise ajanlar aracılığıyla en az 35 Hindistan vatandaşının Rusya'ya götürüldüğünü ve bu kişilerin istekleri dışında Rusya-Ukrayna Savaşı'nda görevlendirildiğini belirtti. Nepal de Ukrayna'ya karşı savaştırılan vatandaşlarının serbest bırakılmasını talep etti.

08.03.2024 18:37
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YENİ Hindistan Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarının Rus ordusunda iş vaadiyle kandırılıp Rusya'ya götürüldüğünü iddia etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, vatandaşlarını, Rus ordusunda "destek işi" teklif eden aracılara "kanmamaya" çağırdı.

Jaiswal, iş vaadiyle kandırılarak Rusya'ya götürülen vatandaşlarının iadesi için Moskova yönetimiyle görüştüklerini kaydetti.

Bu tür tekliflere dair halkı uyaran Jaiswal, "Bu durum tehlike ve hayati risklerle doludur." diye konuştu.

Hindistan Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI) dün, en az 35 Hindistan vatandaşının ajanlar aracılığıyla Rusya'ya götürüldüğünü açıklamıştı.

CBI, bu kişilerin muharip rollerde eğitildikleri ve istekleri dışında Rusya- Ukrayna Savaşı'nda görevlendirildiklerine işaret etmişti.

Hindistan'ın Moskova Büyükelçiliği ise Rus saflarında savaşan bir Hint vatandaşının öldüğünü doğrulamıştı.

Öte yandan, Nepal de Ukrayna'ya karşı savaştırılan 14 vatandaşının öldüğü bilgisini paylaşmış ve Rus makamlarından savaştırılmak üzere eğitilen yüzlerce vatandaşlarının da serbest bırakılmasını talep etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hindistan, vatandaşlarının Rus ordusunda iş vaadiyle kandırıldığını iddia etti - Son Dakika

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