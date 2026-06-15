Hindistan ve Bangladeş'ten ABD-İran Mutabakatına Destek - Son Dakika
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Hindistan ve Bangladeş'ten ABD-İran Mutabakatına Destek

15.06.2026 11:05
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Modi ve Bangladeş, ABD-İran mutabakatını memnuniyetle karşıladı ve barış çağrısı yaptı.

Hindistan ve Bangladeş, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakata ilişkin paylaşım yaptı.

Bu iki ülkenin çatışmalarının, birçok ülkede can kayıplarına ve dünya genelinde ciddi ekonomik aksamalara yol açtığını hatırlatan Modi, "ABD ile İran arasında Batı Asya'daki çatışmanın sona erdirilmesi konusunda varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

Modi, mutabakatın uygulanmasının, bölgede barış ve istikrarın yeniden sağlanmasına, seyrüsefer ve ticaret özgürlüğünün güvence altına alınmasına yardım etmesini umduklarını belirtti.

Başbakan Modi, diğer konular üzerinde yapılacak görüşmelerin de sürdürülebilir nihai bir anlaşmaya varmasını beklediklerini vurguladı.

Bangladeş Dışişleri Bakanlığının X'teki hesabından yapılan paylaşımda da mutabakatın memnuniyetle karşılandığı, sürece katkıda bulunan tüm tarafların ve arabulucuların çabalarının takdir edildiği kaydedildi.

Tüm taraflara, çözülmemiş sorunları diyalog ve diplomasi yoluyla ele almak için bu ivmeyi değerlendirme çağrısı yapılan paylaşımda, "Bangladeş, Orta Doğu'da barış ve istikrarın bölgesel ve küresel barış, güvenlik ve kalkınma için hayati önem taşıdığına inanmaktadır." denildi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, 15 Haziran'ın ilk saatlerinde, ABD ile anlaşmaya varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hindistan ve Bangladeş'ten ABD-İran Mutabakatına Destek - Son Dakika

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