Hindistan ve Güney Kore'den İran Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hindistan ve Güney Kore'den İran Uyarısı

23.02.2026 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan ve Güney Kore, vatandaşlarına İran'ı terk etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Hindistan ve Güney Kore, İran geneline yayılan gösteriler ve bölgedeki gerilimin artması nedeniyle vatandaşlarına İran'ı terk etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Hindistan'ın Tahran Büyükelçiliği, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, İran geneline yayılan gösteriler ve bölgedeki gerilimin artması nedeniyle Hindistan'ın, vatandaşlarına ticari uçuşlar da dahil olmak üzere, mevcut ulaşım araçlarıyla İran'ı terk etmeleri tavsiyesinde bulunduğu belirtildi.

Daha önceki bir uyarıda, Hindistan vatandaşlarına, İran genelinde devam eden gösterilerin olduğu bölgelerden uzak durmaları tavsiyesinin hala geçerli olduğu vurgulanan açıklamada, "İran'da bulunan tüm Hindistan vatandaşlarından, pasaport ve kimlik kartları da dahil olmak üzere, seyahat ve göçmenlik belgelerini yanlarında bulundurmaları rica olunur." ifadesine yer verildi.

Güney Kore'den benzer adım

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'nin Tahran Büyükelçiliği, ABD'nin Tahran'a olası askeri saldırısı nedeniyle bölgede gerilimin artması üzerine Güney Kore vatandaşlarına "İran'ı terk etmeleri" tavsiyesinde bulundu.

Güney Kore'nin Tahran Büyükelçiliğince yapılan açıklamada, "Güney Kore vatandaşlarına, uçuşlar mümkün olduğunda İran'ı terk etmelerini tavsiye ediyoruz." denildi.

Açıklamada, bölgedeki durumun hızla kötüleşmesi halinde İran'a giden ve İran'dan kalkan özel uçuşların askıya alınabileceği kaydedildi.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşısı'nda esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde, ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 6 Ocak'ta (gösterilerin 10. gününde) yayımladığı raporda, 2'si emniyet görevlisi, 36 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını ve 2 bin 76 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, 6 Ocak itibarıyla gösterilerde, 568 polis ile 66 milis gücünün (Besic) yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Güney Kore, Hindistan, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan ve Güney Kore'den İran Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çilem Sağlam’ın Fedakarlığı Çilem Sağlam'ın Fedakarlığı
TBMM’ye çok konuşulacak yeni isim önerisi TBMM'ye çok konuşulacak yeni isim önerisi
Çatalca’da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı Çatalca'da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı
Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı
Durmak bilmiyor Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko Durmak bilmiyor! Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko
Çocuklar için yas kitabı yazan kadın, eşini öldürmekle yargılanıyor Çocuklar için yas kitabı yazan kadın, eşini öldürmekle yargılanıyor

14:00
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren görüntü
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren görüntü
13:52
Harita üzerinden uyardı: 250 km’lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
Harita üzerinden uyardı: 250 km'lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
13:33
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu Tek tek bulup öldürdüler
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
13:32
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor Osimhen hakkında bomba iddia
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor? Osimhen hakkında bomba iddia
13:10
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Başını ezelim’’ dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Başını ezelim'' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
13:10
İstanbul’da vahşet Kayıp Çinli iş insanı toprağa gömülü bulundu
İstanbul'da vahşet! Kayıp Çinli iş insanı toprağa gömülü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 14:19:56. #.0.4#
SON DAKİKA: Hindistan ve Güney Kore'den İran Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.