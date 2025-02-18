Hindistan ve Katar'dan Stratejik Ortaklık Kararı

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Hindistan ve Katar'ın ilişkilerini "stratejik ortaklık" seviyesine yükseltme kararı aldığı bildirildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, iki günlük resmi ziyaret kapsamında ülkede bulunan Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'yi başkent Delhi'de kabul etti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswa, görüşmeye ilişkin sosyal medya platformu X'ten açıklamalarda bulundu.

Sözcü Jaiswa, Modi ve Al Sani'nin geniş kapsamlı görüşmeler yaptığını vurgulayarak, ilişkileri ticaret, enerji, teknoloji, gıda güvenliği ve kültür gibi sahalarda "stratejik ortaklığa" yükseltmeye karar verdiklerini belirtti.

Jaiswa, iki liderin ortak ilgi alanlarına giren bölgesel ve küresel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Katar Emiri Al Sani, Hindistan'ı daha önce 2015'te ziyaret etmişti.

Hindistan ile Körfez ülkesi Katar arasındaki ikili ticaret, 2024'te 15 milyar dolara ulaşmıştı.