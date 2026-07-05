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Hırsız Adana'da Yakalandı

Hırsız Adana\'da Yakalandı
05.07.2026 15:02
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Adana'da altın görümlü takı çalan şüpheli H.A. polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Adana'da kapısının camını kırarak girdiği mağazadaki altın görünümlü imitasyon takıları çalıp kaçan kişinin yakalanması için çalışma yapan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğinin H.A. olduğunu belirledi. Şüpheli, çaldığı ürünlerle yakalandı. Malzemeler, iş yeri sahibi Ebru Mintemur'a (50) teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

'1 MİLYON LİRALIK ZARARIMIZ VAR'

Ebru Mintemur, şüpheliyi yakalayan polis ekiplerine teşekkür ederek, "Gece uyuduğumuz sırada burada bulunan arkadaşlar, 'Dükkanınızı soyuyorlar' diyerek bizleri aradı. İş yerine gelip güvenlik kameralarını incelediğimizde şüphelinin altın kaplama bileziklerimiz ve eşyalarımızı pantolonun içerisine koyduğunu gördük. Olaydan sonra, polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldıktan sonra, eşyalarımızın bir kısmını getirdi. Dükkan masrafıyla birlikte zararımız toplam 1 milyon lirayı buluyor" dedi.

Yusuf YILDIZ-Eser PAZARBAŞI/ADANA,

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Polis, Adana, Suç, Son Dakika

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