Hırsız Dolapta Yakalandı - Son Dakika
Hırsız Dolapta Yakalandı

22.03.2026 21:40
Adana'da hırsızlık yapan Y.U, Osmaniye'de dolapta gizlenirken polis kamerasınca yakalandı.

Adana'da bir evden hırsızlık yapan zanlının Osmaniye'deki bir evde dolapta gizlenirken yakalanması polis kamerasınca görüntülendi.

Adana'daki bir evden 19 Mart'ta 3 yüzük, 15 çeyrek, 5 tam ve 6 gram altın ile 100 bin lira çalındı.

Polis ekipleri, yaptıkları araştırmayla Y.U'nun (34) hırsızlığı gerçekleştirdiğini ve olayın ardından Osmaniye'ye kaçtığını belirledi.

Osmaniye ve Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ortak çalışmayla şüphelinin akrabalarına ait evde bulunduğunu tespit etti.

Adrese baskın yapan ekipler, şüpheliyi yatak odasındaki ahşap dolapta saklanırken buldu.

Hırsızlık olaylarından 83 suç kaydının bulunduğu belirlenen zanlı, işlemleri için Adana Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bu arada, şüphelinin evdeki dolapta saklanırken yakalanması polis kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hırsız Dolapta Yakalandı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
SON DAKİKA: Hırsız Dolapta Yakalandı - Son Dakika
