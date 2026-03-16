Hırsız, Ev Sahibinin Seslendirmesiyle Kaçtı

FATİH'te ev sahibi telefonuna gelen bildirimle evine hırsız girdiğini fark etti. Bir süre güvenlik kamerasından hırsızı takip eden ev sahibi, kameranın mikrofonundan şüpheliye 'Çık oradan' diye seslendi. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan hırsızlık şüphelisi ise birşey alamadan evden kaçtı.Ev sahibinin güvenlik kamerasından seslendiği ve şüphelinin birşey çalamadan daireden kaçtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Seyit Ömer Mahallesinde 14 Mart Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Ev sahibinin evde olmadığı anı fırsat bilen bir şüpheli daireye girdi. Ev sahibi tek tek odaları gezen ve çekmeceleri karıştıran şüpheliyi cep telefonuna gelen bildirim sayesinde fark etti.

KAMERADAN 'ÇIK ORADAN' DİYE SESLENDİ

Cep telefonu uygulaması aracılığıyla güvenlik kamerasını açan ev sahibi odalarda dolaşan hırsızlık şüphelisini uzun süre takip etti. Bu sırada cep telefonunun ışığını kullanarak vitrinin çekmecelerini karıştıran şüpheli dairede değerli eşya aradı. Koltuklara bakan çekmeceleri karıştıran şüpheli, ev sahibinin seslenmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Hırsızlık şüphelisi ev sahibinin 'Çık oradan' diye bağırması üzerine kısa süreli panik yaşadı ardından da daireden birşey çalamadan kaçtı.Şüphelinin eve girip odalarda arama yaptığı ve ev sahibinin hırsıza seslendiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.