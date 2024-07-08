Hırsız, zihinsel engelliyi bıçaklayarak 7 bin lirasını gasbetti

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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir eve giren hırsız, kendisini fark etmesi üzerine bıçakla yaraladığı zihinsel engellinin 7 bin lirasını gasbetti.

Alınan bilgiye göre, Küçükdalyan Mahallesi'ndeki bir eve hırsızlık için şüpheli girdi.

Şüpheli, evde babasıyla yaşayan zihinsel engelliyi bıçakla yaraladı.

Engellinin üzerindeki 7 bin lirayı da gasbeden şüpheli daha sonra kaçtı.

Yaralanan engelli ise babası ve komşuları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası inceleme başlatan polis ekipleri, T.G. olduğunu belirlediği şüpheliyi aynı mahallede yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

T.G'nin hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu da öğrenildi.