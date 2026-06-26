Hırsızlık Operasyonu: 8 Gözaltı

İZMİR merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda; ağır hasarlı araçların kimlik bilgilerini, çalıntı ve yurda kaçak yollarla getirilen araçlara aktarıp, bunları satarak yaklaşık 30 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince; 'Nitelikli hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçlarına yönelik soruşturma yürütüldü. Teknik ve fiziki takip yapan polis, şüphelilerin ağır hasarlı ve trafiğe çıkamayacak durumdaki araçların şasi ve motor numarası ile kimlik bilgilerini çalıntı ya da yurda kaçak yollarla sokulan araçlara aktardıkları, bu yöntemle satış yaparak yaklaşık 30 milyon lira haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

23 Haziran'da İzmir merkezli İstanbul, Kırklareli, Adıyaman, Manisa ve Isparta'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 14 lüks otomobil ile yurda yasa dışı yollarla getirildiği belirlenen 6 araç motoruna el konuldu. Şüpheliler A.A., F.A., E.Y., M.K., V.A., B.E.B., B.Y. ve S.Z. gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.