KAYSERİ'de 'Hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 43 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasıyla aranan Y.K. (30), polis tarafından yakalandı.
Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 'Hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 43 yıl 5 ay 3 gün hapis cezası bulunan Y.K.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda firari hükümlü saklandığı adreste yakalandı. Gözaltına alınan Y.K., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Hırsızlık suçlusu Kayseri'de yakalandı - Son Dakika
