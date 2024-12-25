Hırsızlık Zanlısı Cep Telefonuyla Görüntülendi

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Diyarbakır'da hırsızlık yapmak için tırmandığı evden kaçan zanlı cep telefonuyla görüntülendi.

Kentte bir binanın balkonlarındaki demir parmaklıklara tırmanarak üçüncü kattaki eve girmeye çalışan şüpheli, ev sahibinin fark etmesi üzerine kaçmaya çalıştı.

İhbar üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler, hırsızlık zanlısını kısa sürede yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının hırsızlıktan suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen H.A. tutuklandı.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, zanlının ev sahibini fark ederek binanın balkonlarındaki demir parmaklıklara tırmanarak kaçtığı görülüyor.