Hisarcık\'ta Hafriyat Kamyonu Devrildi: Bir Ölü

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde bor işletmesi açık ocak maden sahasında devrilen hafriyat kamyonunun şoförü Süleyman Biçer (26), hayatını kaybetti.

Kaza, Hisarcık bor işletmesinin açık ocak sahasında meydana geldi. Süleyman Biçer'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği 21 AEZ 182 plakalı hafriyat yüklü kamyon, yoğun su birikintisinin bulunduğu alana devrildi. Kazayı gören işçilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İşçiler tarafından araçtan çıkarılan Biçer, ambulansla Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Biçer, kurtarılamadı.