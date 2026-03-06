Hisarcık'ta Hafriyat Kamyonu Devrildi: Bir Ölü - Son Dakika
Hisarcık'ta Hafriyat Kamyonu Devrildi: Bir Ölü

Hisarcık\'ta Hafriyat Kamyonu Devrildi: Bir Ölü
06.03.2026 16:12
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunda şoför Süleyman Biçer hayatını kaybetti.

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde bor işletmesi açık ocak maden sahasında devrilen hafriyat kamyonunun şoförü Süleyman Biçer (26), hayatını kaybetti.

Kaza, Hisarcık bor işletmesinin açık ocak sahasında meydana geldi. Süleyman Biçer'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği 21 AEZ 182 plakalı hafriyat yüklü kamyon, yoğun su birikintisinin bulunduğu alana devrildi. Kazayı gören işçilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İşçiler tarafından araçtan çıkarılan Biçer, ambulansla Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Biçer, kurtarılamadı.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Hisarcık, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

