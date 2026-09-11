Hisarcık\'ta okul güvenliği toplantısında yeni dönem tedbirleri karara bağlandı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, yeni eğitim-öğretim yılının huzur ve güven ortamında geçirilmesi amacıyla okul güvenliği ve koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkan Vekili İsmail Köse, ilçe protokolü ile emniyet, jandarma ve eğitim kurumlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda, okullar ve çevresindeki güvenlik önlemleri, öğrenci giriş-çıkış saatlerinde alınacak tedbirler, trafik düzenlemeleri ile asayişin muhafazasına yönelik konular ele alındı.

Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine ilişkin planlamalar da değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Belediye Başkan Vekili İsmail Köse, yeni dönem öncesinde ulaşım başta olmak üzere yürütülen hizmetleri gözden geçirdiklerini belirtti.

Eğitimin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Köse, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri için her türlü desteği sağlamayı sürdüreceklerini ifade etti.

Toplantı, kurumlar arası işbirliğiyle yürütülecek çalışmaların karara bağlanmasının ardından sona erdi.