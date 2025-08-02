Hisarcıklıoğlu\'ndan Taziye Ziyareti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bir süre önce hayatını kaybeden eski Akşehir Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Doğru için ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu'nu, Akşehir Ticaret Borsası önünde TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Hüseyin Çevik, Akşehir Ticaret Odası Başkanı Ender Kalkan, Akşehir Ticaret Borsası Başkanı Çınar Galip Akyol karşıladı.

Burada yapılan duanın ardından heyet, merhum başkan Doğru'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyaretin ardından Akşehir Ticaret Odası'na geçen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, oda yönetimiyle bir araya gelerek, Akşehir'deki ticari ve sanayi gelişmelerine dair değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Rifat Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, kuraklık riski altındaki Akşehir gölüyle ilgili Akşehirlilere büyük görev düştüğünü, Nasreddin Hoca'nın ruhuyla bu gölü tekrar kazanmayı istediklerini söyledi.

Akşehir'in, Kurtuluş Savaşı'ndaki stratejik önemine de değinen Hisarcıklıoğlu, "Batı Cephesi Karargahı burada kurulmuştu. Mustafa Kemal Atatürk, Milli Mücadele'nin esas taçlandığı karargahlardan birini burada kurarak, futbol maçı düzenleyip karargahı gizlemeyi başarmıştı." dedi.

Hisarcıklıoğlu, yakında açılması planlanan bir okula merhum Mustafa Doğru'nun isminin verilmesi için gerekli izinleri almaya çalıştıklarını belirtti.