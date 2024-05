Hitit Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Güncel

Hitit Üniversitesinde mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, 15 Temmuz Spor Kompleksi'nde düzenlenen törendeki konuşmasında, Gazze'de yükselen çığlığa sessiz kalmayan üniversitelerdeki öğrencileri, akademisyenleri ve yöneticileri selamladı.

İsrail'in savunmasız sivillere yönelik orantısız saldırılarla üniversiteleri, okulları, hastaneleri, ibadethaneleri pervasızca hedef alan, uluslararası hukuk ve insan haklarını yok sayan tavrını kınayan Öztürk, "Özgür bir Filistin ve Kudüs'ün yeniden barış ve esenlik kalesi olması için her zaman ve her platformda Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Hitit Üniversitesinin 2006 yılından bu yana eğitim öğretim, araştırma geliştirme, uluslararasılaşma, topluma hizmet, ihtisaslaşma ve kurumsal kapasite alanlarında başarı grafiğini yükselterek yoluna devam ettiğini anlatan Öztürk, hem ülkelerini kalkındıracak gençleri en iyi şekilde yetiştirmeye gayret ettiklerini hem de ülkelerine katma değer sağlama yolunda büyük mesafe aldıklarını söyledi.

Üniversitelerinin Türkiye'de, "Makine ve imalat teknolojileri" alanında ihtisaslaşan tek üniversite olduğuna işaret eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Savunma, sağlık ve gıda teknolojilerini ana hedef olarak belirledik ve bu alanlarda şimdiye kadar 40'dan fazla projeyi hayata geçirdik. Gençlerle 4 yılda 358 proje başlattık. Hedefimiz, gençlerimizin henüz öğrenciyken proje kültürüyle tanışması, araştırmaya, geliştirmeye ve üretmeye başlamasıydı. Hitit Üniversitesi olarak, Teknoloji Transfer Ofisi ve Proje Koordinasyon ve Yönlendirme Ofisimizi kurarak proje tabanlı altyapı hazırladık. 2020 yılında Stratejik Yönetim ve Kalite Ofisini, ayrıca Hitit Üniversitesi Eylem Planı sistemini kurduk. Uluslararası çalışmalarımıza ağırlık verdik. 63 ülkeden 1400'e yakın öğrenciye ulaştık. Tıp Fakültemiz ve Eğitim Araştırma Hastanemizle sağlık alanında başarılı çalışmalarımıza devam ettik. Tüm birimlerimizle 7'den 70'e herkese dokunmaya çalıştık. Bunun en yakın örneği, geçtiğimiz günlerde Valiliğimiz ile iş birliği içinde gerçekleştirdiğimiz Hitit Anne Üniversitesi'dir. 65 anne ve anne adayımıza daha kapılarımızı açtık."

Üniversiteyi birincilikle bitiren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Yemenli Alaa Abobakır Hussein Rassem ise kendisine öğrenme ve gelişme fırsatını verdiği için "ikinci evi" olarak nitelendirdiği Türkiye ile Hitit Üniversitesine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından üniversiteyi dereceyle bitiren öğrencilere diplomaları protokol üyeleri tarafından verildi.

Tören sonunda öğrenciler, hep birlikte keplerini havaya atarak mezuniyetlerini kutladı.

Törene Vali Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Naim Çetinkaya, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ile davetliler katıldı.