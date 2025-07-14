Hizan\'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Bitlis'in Hizan ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olanlar için mevlit okuldu.

Bediüzzaman Merkez Ulu Cami'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda mevlit okundu, dua edildi.

Belediye Başkanı Yahya Şam, şehitleri rahmetle andıklarını belirterek, "Bu millet, birlik ve beraberlik içinde olduğu sürece hiçbir güç karşısında duramaz." dedi.

Programa Kaymakam Said Muhammed Bilgin, kurum amirleri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.