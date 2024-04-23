Bitlis'in Hizan ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.
Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Tarhan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören ilçe stadyumunda devam etti.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapıldığı törende, şiirler okundu, gösteriler sahnelendi.
Törene, Bitlis Vali Yardımcısı Göksel Yüksel, Hizan Belediye Başkanı Yahya Şam, Cumhuriyet Savcısı Merve Karatekeli, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı Ömür Tekeli, İlçe Emniyet Müdürü İlker Çınar, kurum amirleri, vatandaş ve öğrenciler katıldı.
Son Dakika › Güncel › Bitlis Hizan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?