Hizan Arama Kurtarma Eğitimlerini Tamamlayan Gönüllülere Belgeler Verildi - Son Dakika
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Hizan Arama Kurtarma Eğitimlerini Tamamlayan Gönüllülere Belgeler Verildi

Hizan Arama Kurtarma Eğitimlerini Tamamlayan Gönüllülere Belgeler Verildi

Hizan Kaymakamlığı, Bitlis AFAD koordinesinde HAKUT Derneği tarafından düzenlenen arama kurtarma eğitimlerini tamamlayan 28 gönüllüye belgeleri verildi. Programda HAKUT ekibiyle bir araya gelen Kaymakam Nurhalil Özçelik, gönüllülük sisteminin önemini vurguladı. HAKUT Dernek Başkanı Şerif Ekinci ise destekleri için teşekkür etti.

30.04.2024 15:13
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Hizan Kaymakamlığı, Bitlis Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinesinde, Hizan Arama ve Kurtarma (HAKUT) Derneğince düzenlenen arama kurtarma eğitimlerini tamamlayan 28 gönüllüye belgeleri verildi.

Öğretmenevinde düzenlenen programda HAKUT ekibiyle bir araya gelen Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, ülkede yaşanan afetlerin gönüllük sisteminin ne kadar gerekli ve önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Doğal afetlerde AFAD'ın yanı sıra gönüllü arama kurtarma ekiplerinin de çalışmalarının önem arz ettiğini anlatan Özçelik, "Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depreminde ilçemizdeki gönüllülerimizle deprem bölgesinde çalışma fırsatımız oldu ve güzel sonuçlar elde ettik. Gönüllü olarak oluşturulan bu ekiplerimizin sayısının zamanla artacağını düşünüyorum. İlçemiz, bölgemiz ve ülkemiz için nerede ve ne zaman ihtiyaç duyuluyorsa, HAKUT ekibinin her zaman hazır olacağına inancım tamdır. Kaymakamlık olarak ilçemizdeki bu tür çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

HAKUT Dernek Başkanı Şerif Ekinci ise 2013'ten bu yana gönüllü olarak afet ve kazalara müdahale ettiklerini belirterek, Kaymakam Çelik ve AFAD İl Müdürü Erdal Tunçtan'a destekleri için minnettar olduklarını dile getirdi.

Programa, Hizan Belediye Başkanı Yahya Şam, AFAD İl Müdürü Erdal Tunçtan, Kızılay Bitlis Şube Başkanı Ali Cengiz, kurum amirleri ve şube müdürleri katıldı.

Kaynak: AA

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