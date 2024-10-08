Hizan'da Geleneksel Pekmez Yapımı - Son Dakika
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Hizan'da Geleneksel Pekmez Yapımı

Hizan\'da Geleneksel Pekmez Yapımı

Hizan'da köylüler, üzüm hasadının ardından imece usulüyle doğal pekmez yapımına başladı.

08.10.2024 11:53
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BİTLİS'in Hizan ilçesine bağlı köylerde üzün hasadının sona ermesi ile pekmez yapımına başlandı. Bir araya gelip, imece usulü çalışan köylüler, geleneksel yöntemle hazırladıkları pekmezi daha sonra çevre illerde satışa sunuyor.

Bölgede çok sayıda bağa sahip Hizan ilçesinde bağ bozumunun ardından doğal pekmez yapımına başlandı. Toplandıktan sonra çöplerinden ayrılan siyah ve beyaz üzümler ezilerek suyu çıkarılıyor. Daha sonra evlerin bahçelerine kurulan dev kazanlarda, üzümler odun ateşinde kaynatılarak doğal pekmez elde ediliyor. İlçenin Akşar köyünün Aşağı Kılavuz mezrasında yaşayan köylüler, dedelerinden, babalarından kalma sürdürdükleri geleneksel yöntemi anlattı.

100 LİTRE ÜZÜM SUYUNDAN 35-40 LİTRE PEKMEZ

Mezrada yaşayan Erkan Özer, ilçenin 15-20 köyünde pekmez yapımının doğal ve geleneksel yöntemlerle hazırlandığını söyledi. Yaptıkları pekmezin şifa kaynağı olduğunu ve tercih edildiğini belirten Özer, "Yüzyıllardır bizim yaptığımız üzüm pekmezi, dedelerimizden babalarımızdan kaldı. Önce bağdan üzümlerimizi topluyoruz. Daha sonra sıkma kazanlarımıza koyuyoruz. Doğal yöntemlerle üzümlerimizi güzel bir şekilde sıkıp, ondan sonra onun suyunu toprak mayası ile mayalayıp bidonlara koyuyoruz. Şeffaf bir şekle gelene kadar bidonlarda dinlendiriyoruz. Daha sonra kaynama kazanlarına bırakıyoruz. 100 litre üzüm suyundan yaklaşık 35-40 litre üzüm pekmezi çıkarıyoruz. 280 derecede üzüm suyunu kaynatıp, bütün toksinlerini üzerinden alıyoruz. Hazır hale gelen pekmezimizi çevre illere ve dostlarımıza satışa sunuyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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