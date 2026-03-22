Hizan\'da polislerden şehit ailesine bayram ziyareti

Bitlis'in Hizan ilçesinde polis ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailesini ziyaret etti.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehit güvenlik korucunun Taşlıpınar Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti.
Ailenin bayramını kutlayan ekipler, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu bildirdi.
Şehidin yakınları da ekiplere teşekkür etti.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.