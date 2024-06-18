Hizan'ın yaylaları gezgin arıcıları ağırlıyor - Son Dakika
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Hizan'ın yaylaları gezgin arıcıları ağırlıyor

Bitlis'in Hizan ilçesinde zengin floraya sahip yüksek rakımlı yaylalar, kış mevsimini sıcak bölgelerde geçiren gezgin arıcıları ağırlıyor. Arıcılar, temiz su kaynaklarına ve zengin bitki örtüsüne sahip olan yaylalarda arılarını konaklatarak kaliteli bal üretiyor. Hizan Bal Üreticileri Birliği Başkanı Seyithan Ekinci, yaylalarda yapılan bal yarışmalarında uluslararası birincilik elde ettiklerini belirtti ve kovan sayısını artıracaklarını söyledi. Hizan'ın yaylaları, arıcılar için tercih edilen bir bölge haline gelmiştir.

18.06.2024 11:11
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Bitlis'in Hizan ilçesinde zengin floraya sahip yüksek rakımlı yaylalar kış mevsimini sıcak bölgelerde geçiren gezgin arıcıları ağırlıyor.

Kentte kış mevsiminin çetin geçmesinden dolayı hasat yaptıktan sonra arılarını Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine götüren gezgin arıcılar, mayıs ayının ortalarından itibaren tekrar Hizan'ın yaylalarına gelerek bölgede konaklıyor.

Geven ve kekik başta olmak üzere zengin bitki örtüsüne ve temiz su kaynaklarına sahip yaylaları tercih eden arıcılar, nem oranını dengelemek için söğüt dallarından yapılan, etrafı çamurla sıvanan kovanları belirledikleri alanlara bırakıyor.

İlkbaharda zengin bitki örtüsüne sahip ilçenin 3 bin rakımlı yaylalarında yaz boyunca konaklayan arıcılar, her gün özenle arıların ve kovanların bakımını yapıyor.

Arıcılar, katkı maddesi kullanılmadan üretilen balı sonbaharda hasat ederek meşakkatli sürecin ardından satışa sunuyor.

Hizan Bal Üreticileri Birliği Başkanı Seyithan Ekinci, AA muhabirine, sıcak bölgelerden gelen gezgin arıcıların Hizan'ın yüksek rakımlı yaylalarında konakladığını söyledi.

Arıcıların daha yüksek rakımlı yaylalara çıkmak için hazırlık yaptığını anlatan Ekinci, "Arıcılarımız 15-20 gün içinde şenlik havası içinde yaylalara çıkarak güzel flora ve bal bitkileriyle buluşacaklar. Biz de bunun heyecanı içindeyiz. 3 bin ile 3 bin 500 rakımlı yaylalara, bal bitkileri olan bölgeye gideceğiz. Amacımız temiz ve kimyasal içermeyen florada kaliteli bal elde etmek. Yaylalarımızdaki bitki florası oldukça zengin." diye konuştu.

Bal yarışmalarında 2 kez uluslararası birincilik, bir kez de ikincilik elde ettiklerini belirten Ekinci, Hizan balını daha iyi seviyelere getirmek için kovan sayısını artıracaklarını ifade etti.

Dağlık bir bölge olan Hizan'da vatandaşların büyük oranda arıcılıkla geçimini sağladığını aktaran Ekinci, ilçedeki üreticilerin yanı sıra başka illerden de gelen çok sayıda arıcının yaz dönemini bölgede geçirdiğini dile getirdi.

Ekinci, arıcıların hasat yaptıktan sonra tekrar kışın daha sıcak geçtiği bölgelere gittiğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Güneyde kışı geçiren gezgin arıcılarımız bölgemize döndü. Şu anda Hizan'da bir karnaval havası var. İlçemizde 130-140 bin civarında arılı kovan var. Bu arıcılarımız yavaş yavaş daha yüksek rakımlı yaylalara çıkacaklar. Zengin flora ve bal bitkilerinin çok olmasından dolayı arıcılar yaylalarımızı tercih ediyor. Yaylalarımızda kekik ve geven bitkisi yoğunlukta bulunuyor. En kaliteli bal kekik ve gevenden elde edildiği için bu özellik arıcıları cezbediyor."

"Yaylalarımızda şenlik havası yaşanıyor"

Geçmişte terör olaylarından dolayı yaylalara çıkamadıklarını anımsatan Ekinci, "Terör meselesi bitince arıcılarımız yaylaya çıkabiliyor. Artık silah sesleri değil de arı vızıltılarıyla yaylalarımızda şenlik havası yaşanıyor. Bu hem bal kalitemizi yükseltti hem de kovan sayımızda yüzde 50 artış oldu. Onun için devletimize minnettarız." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 500 kovanı bulunan gezgin arıcılardan Kadri Yaldız ise kışın Mersin ve Adana'ya gittiklerini, yazın da Hizan'a geldiklerini anlattı.

Kaliteli bal için yaylalara çıktıklarını belirten Yaldız, "Hizan'ın yaylaları çok güzel, balı kaliteli oluyor. Yaylaları özellikle geven ve çiçeklerin bol olduğu yerler. O yüzden burayı tercih ediyoruz. Burada 10 gün kaldıktan sonra daha yüksek rakımlı yaylalara çıkıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hizan'ın yaylaları gezgin arıcıları ağırlıyor - Son Dakika

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