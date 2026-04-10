Hizbullah'dan Direniş Vurgusu

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail'e karşı "direnişi son nefeslerine kadar sürdüreceklerini" belirterek, Lübnan hükümetine "bedava tavizler vermeme" çağrısında bulundu.

Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

İsrail'in Lübnan'a saldırılarında başarısız olduğunu söyleyen Kasım, İsrail'in 40 gündür düzenlediği hava ve kara saldırılarının Hizbullah'ın Hayfa ve daha ilerisine saldırılar düzenlemesini engellemediğini aktardı.

Hizbullah lideri Kasım, İsrail'in başarısızlığını örtbas etmek için 8 Nisan'da başta başkent Beyrut olmak üzere Lübnan genelinde eş zamanlı saldırılar düzenleyerek nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde kanlı katliamlar yaptığını vurguladı.

"Direnişimiz son nefesimize kadar devam edecek." diyen Kasım, Lübnan hükümetine seslenerek, şunları söyledi:

"Önceki duruma geri dönmeyi kabul etmeyeceğiz. Yetkililere, bedava tavizler vermeyi bırakmaları çağrısında bulunuyoruz. Devlet, ordu, halk ve direniş olarak birlikte ülkemizi koruyacak ve işgalcileri kovarak egemenliğini yeniden tesis edeceğiz."

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarına devam ederken Hizbullah ise Lübnan'ın güneyi ile İsrail'in kuzeyinde İsrail ordusuna ait hedeflere saldırılarını sürdürüyor.