Hizbullah'dan İsrail'e 5 Şartlı Müzakere Çağrısı - Son Dakika
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Hizbullah'dan İsrail'e 5 Şartlı Müzakere Çağrısı

Hizbullah\'dan İsrail\'e 5 Şartlı Müzakere Çağrısı
17.06.2026 20:59
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Hizbullah Genel Sekreteri Kasım, müzakerelerde güvenliği sağlamanın 5 temel şartı olduğunu belirtti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail ile yürütülebilecek müzakerelerde temel çerçevenin "karşılıklı güvenlik" olduğunu belirterek, bunun sağlanmasını İsrail'in saldırıları durdurması, Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi ve esirlerin iadesi dahil 5 şartın yerine getirilmesine bağladı.

Kasım, Aşura Günü münasebetiyle yaptığı televizyon konuşmasında, "İsrail düşmanıyla müzakerelerin tavanı karşılıklı güvenliktir, bunun dışında bir tavan yoktur." dedi.

Bu kapsamda önceliğin 5 temel başlığın hayata geçirilmesi olduğunu ifade eden Kasım, bunları "İsrail'in kara, hava ve denizden saldırılarının durdurulması, Lübnan topraklarının tamamından çekilmesi, esirlerin geri verilmesi, yerinden edilenlerin ülkenin en son noktasına kadar evlerine dönebilmesi ve yeniden imar sürecinin başlatılması" şeklinde sıraladı.

Kasım, 2024 yılında varılan ateşkes anlaşmasının İsrail'in çekilmesi, esirlerin iadesi ve yeniden imar süreci açısından temel alınması gerektiğini belirterek, Lübnan ordusunun söz konusu anlaşma uyarınca yalnızca Litani Nehri'nin güneyinde konuşlandığını söyledi.

İsrail'in Lübnan'daki hedefinin Hizbullah'ı sosyal, askeri ve kültürel olarak tasfiye etmek olduğunu dile getiren Kasım, bunun Lübnan halkının geniş bir kesiminin öldürülmesi, yerinden edilmesi ve başka bölgelere taşınması anlamına geldiğini aktardı.

Kasım, "Büyük İsrail projesini bozduk. İsrail topraklarımızı kontrol altına alıp burada kalıcı olamadı." ifadelerini kullandı.

Hizbullah'ın 2 Mart'tan bu yana İsrail ordusuna karşı günlük ortalama 30 olmak üzere 3 bin 185 operasyon düzenlediğini belirten Kasım, bu operasyonlarda 518 askeri aracın ve 85 hava unsurunun hedef alındığını, 12 insansız hava aracı ile 12 keşif platformunun düşürüldüğünü ve bir helikopterin vurulduğunu söyledi.

Öte yandan Kasım, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına yönelik girişimlere de karşı çıkarak, "Hizbullah'ın silahlarının alınmasına yönelik hiçbir proje hayata geçirilemeyecek. Bu plan başarısız olmuştur." dedi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah'dan İsrail'e 5 Şartlı Müzakere Çağrısı - Son Dakika

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