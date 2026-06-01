Hizbullah'dan İsrail'e İHA Saldırısı: 1 Asker Öldü

01.06.2026 09:38
Hizbullah'ın İHA ile düzenlediği saldırıda 1 İsrail askeri öldü, 3 asker yaralandı.

İsrail'in saldırılarını ve işgalini sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde, Hizbullah'ın bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirdiği saldırıda 1 İsrail askeri öldü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın İHA saldırısında Adam Tzarfati isimli bir askerin öldüğü, biri ağır 3 askerin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, Hizbullah'ın bomba yüklü İHA ile yerel saatle 01.00 sularında Lübnan'ın güneyindeki Yahmur bölgesinde konuşlu Golani Tugayı'ndan bir grup askeri hedef aldığı ifade edildi.

İHA saldırısı sonucu biri ağır, ikisi hafif şekilde yaralanan 3 askerin helikopterle hastaneye sevk edildiği kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 412 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

