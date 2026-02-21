Hizbullah: Direnişten Başka Seçeneğimiz Yok - Son Dakika
Hizbullah: Direnişten Başka Seçeneğimiz Yok

21.02.2026 21:12
Hizbullah yetkilisi Kamati, İsrail'in Baalbek'teki saldırısını 'katliam' olarak nitelendirdi.

Hizbullah Siyasi Konseyi Başkan Yardımcısı Mahmud Kamati, İsrail'in dün Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentinde düzenlediği saldırıyı "katliam" olarak nitelendirerek, "Artık direnişten başka seçeneğimiz yok." dedi.

El-Manar televizyonunun haberine göre, başkent Beyrut'taki Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) binası önündeki gösteride konuşan Kamati, İsrail'in dün Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesine bağlı Baalbek kentinde düzenlediği saldırıyı "katliam" olarak nitelendirdi.

Kamati, "Dün Bekaa'da yaşananlar yeni bir katliam ve Lübnan'a yönelik saldırılarda şimdiye kadarki düzeyi aşan yeni bir saldırganlıktır. Kendimizi ve vatanımızı savunmak için elimizde hangi seçenek kaldı? Direnişten başka ne seçeneğimiz var? Artık direnişten başka seçeneğimiz yok." ifadelerini kullandı.

Hizbullah, İsrail hava saldırılarında öldürülen 8 mensubunu toprağa verdi

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, Hizbullah, İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Baalbek-Hermel bölgesindeki çeşitli beldelere düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybeden, aralarında iki üst düzey ismin de bulunduğu 8 mensubunun cenazesini toprağa verdi.

Baalbek'te Hizbullah'ın üst düzey yetkilileri Hüseyin Muhammed Yaği ve Hasaneyn Yasir Siblani için düzenlenen cenaze törenine, Caferi Müftüsü Abdulemir Kablan ve milletvekilleri Gazi Zuaytir, Hüseyin Hac Hasan ve Yanal Sulh da katıldı.

Hayatını kaybeden diğer Hizbullah mensuplarının cenazeleri de Baalbek'te ayrı ayrı düzenlenen törenlerle defnedildi.

İsrail savaş uçaklarının dün Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentinin Riyak beldesine düzenlediği hava saldırısında 10 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

