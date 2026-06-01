Hizbullah İHA Saldırısında İsrail Subayı Öldü

01.06.2026 23:19
Lübnan'da Hizbullah'ın İHA saldırısında 1 İsrail subayı hayatını kaybetti, 7 asker yaralandı.

Lübnan'ın güneyindeki işgalde görev alan 1 İsrail subayı, Hizbullah'ın düzenlediği patlayıcı yüklü insansız hava aracı (İHA) saldırısında öldü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, aynı olayda 4'ü rütbeli, 7 askerin de yaralandığı belirtildi.

Doktor Yüzbaşı Ori Yosef Silvester'in Hizbullah saldırısında öldüğü belirtilen açıklamada, 2'si subay 3 askerin ağır, 1 askerin orta ve 2'si subay 3 askerin hafif yaralandığı kaydedildi.

Olayın tam olarak ne zaman gerçekleştiğine işaret edilmeyen açıklamada, ölen askerin ailesine bilgi verildiği ve yaralanan askerlerin ise hastaneye sevk edildiği aktarıldı.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılar sırasında Lübnan'a saldırıları yoğunlaştırıp genişlettiği 2 Mart'tan bu yana ölen İsrail askeri sayısı 27'ye yükseldi.

Kaynak: AA

