Hizbullah, İsrail\'e ait askeri mevzilere saldırı düzenledi

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Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait askeri mevzilere saldırı düzenlediğini duyurdu.
Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalar hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada, İsrail'e ait sınır üzerinde yer alan Tel Kubra mevzisi ve Meron hava gözetleme üssünün vurulduğu kaydedildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde ise İsrail ordusunun Lübnan'ın Blida beldesinde yer alan 3 eve savaş uçaklarıyla saldırı düzenlediği ifade edildi.
Saldırıda evlerin tamamen yıkıldığı aktarıldı.
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