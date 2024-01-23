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Hizbullah, İsrail'e ait askeri mevzilere saldırı düzenledi - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail'e ait askeri mevzilere saldırı düzenledi

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait askeri mevzilere saldırı düzenlediğini duyurdu. İsrail ordusu ise Lübnan'ın Blida beldesinde yer alan 3 eve savaş uçaklarıyla saldırı düzenledi.

Hizbullah, İsrail\'e ait askeri mevzilere saldırı düzenledi
23.01.2024 - 14:41,
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Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait askeri mevzilere saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'e ait sınır üzerinde yer alan Tel Kubra mevzisi ve Meron hava gözetleme üssünün vurulduğu kaydedildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde ise İsrail ordusunun Lübnan'ın Blida beldesinde yer alan 3 eve savaş uçaklarıyla saldırı düzenlediği ifade edildi.

Saldırıda evlerin tamamen yıkıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA
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