Hizbullah, İsrail'e ait kışlayı roketlerle hedef aldı - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail'e ait kışlayı roketlerle hedef aldı

Hizbullah, İsrail\'e ait kışlayı roketlerle hedef aldı

Hizbullah, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde İsrail'e ait kışlayı onlarca Katyuşa roketiyle hedef aldığını duyurdu. Hizbullah unsurlarının Golan'da İsrail ordusuna ait kışlayı vurduğu belirtilirken, İsrail ordusu ise roket atışlarının çoğunu durdurduğunu ve herhangi bir kayıp olmadığını açıkladı.

10.02.2024 00:05
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Hizbullah, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde İsrail'e ait kışlayı onlarca Katyuşa roketiyle hedef aldığını duyurdu.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, Golan'a düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Hizbullah unsurlarının Golan'da İsrail ordusuna ait "Kila" kışlasını onlarca Katyuşa roketiyle hedef aldığı belirtilen açıklamada, İsrail ordusuna ait kışlanın "Gazze Şeridi'ndeki kararlı Filistin halkına ve onların cesur ve onurlu direnişine destek amacıyla vurulduğu" ifade edildi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından Suriye sınırındaki Golan Tepeleri bölgesine doğru onlarca roket atışı gözlemlendiği, hava savunma sistemlerinin fırlatılan roketlerin çoğunu durdurmayı başardığı ve herhangi bir kayıp olmadığı ifade edildi.

Kaynak: AA

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