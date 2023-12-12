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Hizbullah İsrail'e saldırdı, İsrail Lübnan'ı bombaladı - Son Dakika
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Hizbullah İsrail'e saldırdı, İsrail Lübnan'ı bombaladı

Hizbullah Hareketi, İsrail'deki 8 askeri noktaya saldırı düzenlerken, İsrail güçleri de Lübnan'daki bazı noktaları bombaladı. İsrail'in sınırdaki askeri noktalarına yapılan saldırılarla ilgili Hizbullah tarafından açıklama yapıldı. İsrail'den atılan top mermisi ise bir okula isabet etti.

Hizbullah İsrail\'e saldırdı, İsrail Lübnan\'ı bombaladı
12.12.2023 - 22:17,
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Hizbullah Hareketi, İsrail'deki 8 askeri noktaya saldırı düzenlerken, İsrail güçleri de Lübnan'daki bazı noktaları bombaladı.

Hizbullah, İsrail'in sınırdaki askeri noktalarına yönelik gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in Beyad Belida ve El-Asi askeri noktasına, "uygun silahlarla" saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Hizbullah daha önce yaptığı açıklamada ise İsrail'in El Malikiyye, Hırbet Maar, Cel el-Alem, Er-Rahib, Zirit ve Hasan Yarun askeri noktasına saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

İsrail'den atılan top mermisi okula isabet etti

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'e ait silahlı insansız hava araçları (SİHA) Beyt Lif ve Ramya beldeleri arasındaki bölgeyi bombaladı.

Ayrıca Kefra ve Yatr beldeleri arasındaki semada bir füzenin infilak ettiği, düşen şarapnel parçalarının bir araca isabet ettiği kaydedildi.

NNA'daki başka bir haberde ise İsrail tarafından fırlatılan bir top mermisinin, sınır bölgesinde yer alan Yatr beldesinde devlete ait bir okula düştüğü aktarıldı.

Top mermisinin patlamadığı ancak okulda hasar meydana geldiği belirtildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda, 100 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askerinin öldüğü açıklanmıştı.

Ayrıca çatışmalar nedeniyle Lübnan'da 24, İsrail'de 5 sivil hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Hizbullah İsrail'e saldırdı, İsrail Lübnan'ı bombaladı - Son Dakika
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