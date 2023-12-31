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Hizbullah İsrail'e saldırdı, İsrail savaş uçakları karşılık verdi - Son Dakika
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Hizbullah İsrail'e saldırdı, İsrail savaş uçakları karşılık verdi

Hizbullah, İsrail'e ait bir askeri noktaya saldırı düzenledi ve İsrail savaş uçakları da Hizbullah hedeflerini vurdu. Çatışmalarda birçok ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Hizbullah İsrail\'e saldırdı, İsrail savaş uçakları karşılık verdi
31.12.2023 - 15:19,
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Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait bir askeri noktaya saldırı düzenlediği, İsrail savaş uçaklarının da Hizbullah hedefini vurduğu bildirildi.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in sınır bölgesinde yer alan Hanita askeri noktasına uygun silahlarla saldırı düzenlendiği ifade edildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Ramya beldesi çevresinde Hizbullah'a ait hedefleri ve askeri altyapıyı vurduğu kaydedildi.

Hizbullah ile İsrail ordusu arasında 8 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda 134 Hizbullah mensubu ve 28 Lübnanlı sivil ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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