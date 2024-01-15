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Hizbullah, İsrail'e saldırı düzenledi - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail'e saldırı düzenledi

Lübnan'daki Hizbullah, ülkenin güneyinden sınırdaki İsrail'e ait askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil, 161 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

Hizbullah, İsrail\'e saldırı düzenledi
15.01.2024 - 12:51,
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Lübnan'daki Hizbullah, ülkenin güneyinden sınırdaki İsrail'e ait askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, İsrail'e düzenlediği saldırı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in sınırda yer alan Mitat askeri noktasına "uygun silahlarla" saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre ise İsrail'e ait topçu birlikleri Ed-Duhayra, Şihin ve El-Cubbeyn beldelerinin çevresini hedef aldı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil, 161 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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