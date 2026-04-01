Hizbullah İsrail'e Saldırılarını Sürdürüyor

Hizbullah, İsrail ordusuna ve İsrail'in kuzeyindeki bölgelere roketler, insansız hava araçları (İHA) ve topçu atışlarıyla saldırılarını sürdürdüğünü açıkladı.

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde ve İsrail'in kuzeyinde İsrail ordusuna yönelik saldırıların devam ettiği, çok sayıda Merkava tankı ve askeri aracın hedef alındığı belirtildi.

Lübnan'ın güneyindeki Nakura, Deyr Siryan, Raşaf, Yarun, Kantara, Taybe ve Aynata beldelerinde İsrail askerlerinin ve araçlarının hedef alındığı belirtildi.

Tel Avida'da İsrail askeri konvoyuna saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Beyt Lif'te İsrail askeri birliğine pusu kurularak patlayıcılarla saldırı düzenlendiği, İsrail askerleriyle çatışmaya girildiği ve üst düzey bir komutan dahil çok sayıda askerin hedef alındığı ifade edildi.

İsrail'in kuzeyindeki Misgav Am askeri kontrol noktasına saldırı düzenlendiği, Nasharim, Maalot Tarshisha, Metula ve Avivim yerleşimleri ile Admit Kışlası'nın hedef alındığı bildirildi.

Ayrıca, Hayfa kentinin kuzeyindeki Krayot yerleşimindeki İsrail askeri noktalarının hedef alındığı belirtildi.

Akka kentindeki Tefen Üssü, Nehariye kenti ile Zarit, Şilomi, Malikiye ve Shomera yerleşimlerine saldırılar düzenlendiği kaydedildi.

İsrail'in kuzeyindeki Stella Maris Deniz Üssü ile Meron ve Berea üslerinin hedef alındığı, İsrail askeri noktalarına toplam 36 saldırı düzenlendiği bildirildi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Hizbullah'ın saldırıları nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile bölgesinde 3 kişi hafif şekilde yaralanmıştı.

Yine İsrail medyası, Hizbullah'ın akşam saatlerinde 45 roketle İsrail'in kuzeyini hedef aldığını bildirmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1268 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.