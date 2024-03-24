Hizbullah, İsrail ile çatışmalarda bir mensubun daha öldüğünü açıkladı

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinde İsrail ile çatışmalarda 1 mensubunun daha öldürüldüğünü açıkladı.
Hizbullah, İsrail ile çatışmalarda ölen mensubu hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada, Lübnan'ın güneyinden olan Hüseyin Ali Arslan'ın hayatını kaybettiği ifade edildi.
İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 243'e yükseldi.
Çatışmalarda ayrıca, 49 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.
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