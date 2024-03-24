Hizbullah, İsrail ile çatışmalarda bir mensubun daha öldüğünü açıkladı - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail ile çatışmalarda bir mensubun daha öldüğünü açıkladı

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinde İsrail ile çatışmalarda 1 mensubunun daha öldürüldüğünü açıkladı. Hüseyin Ali Arslan'ın hayatını kaybettiği belirtilirken, İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 243'e yükseldi. Çatışmalarda toplamda 49 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker hayatını kaybetti.

24.03.2024 18:17  Güncelleme: 18:19
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Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinde İsrail ile çatışmalarda 1 mensubunun daha öldürüldüğünü açıkladı.

Hizbullah, İsrail ile çatışmalarda ölen mensubu hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyinden olan Hüseyin Ali Arslan'ın hayatını kaybettiği ifade edildi.

İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 243'e yükseldi.

Çatışmalarda ayrıca, 49 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

Kaynak: AA

Hüseyin Ali, Lübnan, İsrail, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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