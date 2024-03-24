Hizbullah, İsrail ile çatışmalarda bir mensubun daha öldüğünü açıkladı

Mersin Erdemli'de Canlı Hayvan Taşıyan Tır Devrildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde canlı büyükbaş hayvan taşıyan bir tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı ve bazı hayvanlar telef oldu. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve kurtarılan hayvanlar başka bir araca nakledildi. Soruşturma devam ediyor.